Роман Романенко посодействует сносу незаконной постройки на юго-западе Москвы

Фото: Иван Степанов

Жители домов по улице Куликовской столичного района Северное Бутово попросили депутата Госдумы Романа Романенко оказать содействие в решении вопроса о сносе незаконной постройки, преграждающей проход к детской поликлинике.

Герой России лично встретился с горожанами и отметил, что проблема отсутствия прохода к детской городской поликлинике № 118 уже неоднократно поднималась. Как утверждают жители микрорайона, в конце 90-х – начале 2000-х годов у одного из магазинов на улице Куликовской появилась самовольная пристройка, перегородившая проход. Тогда жалобы на собственника строения результата не дали.



Позже в детской поликлинике начался капитальный ремонт, согласно плану должен был быть обустроен в том числе и контур ограждения территории. Но подрядчик столкнулся с проблемой: часть самовольной постройки находится прямо на территории поликлиники, поэтому выполнить все запланированные работы не представлялось возможным.



За решением вопроса стороны отправились в судебные органы. В апреле 2021 года Верховный Суд РФ постановил снести объект самовольной постройки, признав её незаконной. Однако собственник не спешит исполнять решение суда.



"Сегодня вместе с коллегами – муниципальными депутатами посетил проблемную территорию и пообщался с представителями районной управы. В целом, вопрос решаемый. Совместными усилиями мы заставим собственника незаконной постройки исполнить решение суда. В ближайшее время подготовлю соответствующие запросы и буду держать на контроле", – заявил Романенко.

Ранее Романенко принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту по случаю Дня России. Состязание под названием "Гонка дронов" прошло в столичном районе Чертаново. Участники конкурса должны были как можно быстрее провести по маршруту коптеры. Летательный аппарат Романенко был украшен флагом с лозунгом "Россия – страна первых".