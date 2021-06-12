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Общество

12 июня, 10:32

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Астропсихолог рассказала, какие проблемы могут обостриться 15 июня

На пике. Астропсихолог – о конфликтах, которые могут обостриться 15 июня
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Milkos

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, какие внутренние конфликты могут вскрыться 15 июня. По словам специалиста, этот день – пик напряженного аспекта между двумя планетами – Сатурном и Ураном.

"Сатурн символизирует ограничения, а Уран – желание освобождения любой целой и выхода из этих ограничений. Конфликт двух планет, который достигнет пика 15 июня, уже некоторое время может провоцировать нервные состояния в психике: желание уйти из предлагаемых обстоятельств, что-то изменить, обновить", – объяснила Лозанчич.

Учитывая остаточное влияние солнечного затмения, которое может ощущаться в течение двух недель, бунтарские настроения от внутреннего тихого недовольства до истерики могут возникнуть и на работе, и в личной жизни. Непросто, но тем не менее реально отследить ситуацию, чтобы не наделать импульсивных глупостей.
Инга Лозанчич
астропсихолог

По словам эксперта, эти влияния можно отслеживать и превращать в благо. "Любой конфликт, а напряженный аспект Сатурна и Урана (квадрат) – это конфликт, не решается на том же уровне: его надо решать на уровень выше. Не надо уходить от попыток разобраться в себе, осмысленный конфликт даст больше возможностей для улучшения ситуации. В наших силах сделать аспект сильнейшим инструментом, который поможет изменить что-то в жизни", – пояснила Лозанчич.

Ранее астропсихолог рассказала, что в период ретроградного Меркурия осторожными следует быть тем людям, которые легко впадают в панику, доверчивы и восприимчивы к гипнозу.

Вместе с тем, по мнению эксперта, сохранять особую бдительность следует Рыбам и Близнецам. Кроме того, притормозить стоит Девам и Стрельцам.

Для людей, рожденных в период ретроградного Меркурия, это звездный час, подчеркнула Лозанчич. По словам астропсихолога, для этих людей это отличный период проявить индивидуальность, показать свой совершенно особый подход, который в итоге поможет вывести дело на новый уровень.

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