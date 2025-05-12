Врач Соломатина: изюм, курага и чернослив помогут поддержать здоровье пожилых

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Курага, изюм и чернослив содержат вещества, которые особенно важно получать пожилым для поддержания здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, особенно полезно употреблять изюм, изготовленный из темного винограда для виноделия. В таких сортах содержится меньше сахара, чем в остальных.

"В винограде есть ресвератрол, который положительно влияет на сосудистую систему. Также он активирует специальные вещества, которые поддерживают жизнедеятельность клеток", – рассказала диетолог.



(возможность видеть при плохом освещении или в темноте. – Прим.ред.) . Также элемент укрепляет иммунную систему и восстанавливает слизистые. Последнее свойство важно, так как с возрастом слизистые хуже обновляются, что позволяет вирусам легче проникать в организм.

Елена Соломатина врач-диетолог В свою очередь, в кураге много бета-каротина – предшественника витамина А, необходимого для сумеречного зрения. Также элемент укрепляет иммунную систему и восстанавливает слизистые. Последнее свойство важно, так как с возрастом слизистые хуже обновляются, что позволяет вирусам легче проникать в организм.

Еще стоит обратить внимание на чернослив. Он улучшает перистальтику кишечника, которая со временем ухудшается у пожилых.

"Чернослив помогает вывести из организма токсины и снизить риск развития онкологии. Также в нем есть антоцианы, которые защищают организм от старения", – указала врач.

Диетолог посоветовала съедать пару сухофруктов в день, а изюм употреблять небольшими горстками. Однако при сахарном диабете такая пища противопоказана, так как в ней много сахара, подытожила Соломатина.

Ранее врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что красное мясо, чай, кофе и бобовые вредят суставам пожилых. Эти продукты богаты пуринами, которые приводят к развитию подагры, поэтому за количеством такой еды в рационе важно следить.

