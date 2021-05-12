Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Россия проходит фазу стабилизации по коронавирусу с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Ну, 8 тысяч – это, согласитесь, достаточно серьезная цифра и 2,5 тысячи для Москвы – это тоже в общем серьезные цифры", – сказал он в эфире телеканала "Доктор".
По словам Горелова, осенний подъем заболеваемости возможен, если в стране к 1 августа не будет достигнут 60-процентный охват иммунизацией.
За минувшие 24 часа в городе выявили 2 718 новых случаев заражения коронаврусом, госпитализировали 1 252 человека. За это время скончались 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, при этом в 1 168 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается, именно этот год должен стать переломным в борьбе с пандемией.
В Москве выявили 2 718 новых случаев коронавируса
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