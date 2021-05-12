Еще 2 394 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице от коронавируса вылечились еще 2 394 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 015 097", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в городе выявили 2 718 новых случаев заражения коронаврусом, госпитализировали 1 252 человека. За это время скончались 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, при этом в 1 168 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается, именно этот год должен стать переломным в борьбе с пандемией.