Эксперт Ершова рассказала, чем вывести пятна от пыльцы деревьев

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Уксусный раствор лучше всего справляется с клейкими пятнами от деревьев на одежде, заявила эксперт Елена Ершова в беседе с Life.ru.

В весенний и летний сезоны с деревьев начинают падать почечные чешуйки и капать сок, они пачкают не только асфальт, но и одежду. Наиболее проблемные следы, по мнению эксперта, остаются от клейких почек тополя весной, так как в них содержится большое количество липкой смолы ярко-желтого цвета и эфирных масел, и сока липы в период ее цветения летом – он имеет густую и липкую консистенцию. Такие вещества очень быстро твердеют на воздухе и способны, прилипнув к одежде и обуви, серьезно их испортить.

Для начала Ершова посоветовала убрать все крупные остатки почек или капель застывшего липового сока. Для этого можно взять ножницы или лезвия, но использовать их очень осторожно, чтобы не повредить ткань или поверхность обуви.

После этого можно прибегнуть к помощи уксусного раствора: его необходимо смешать с водой в равных пропорциях, нанести на пятно и оставить на несколько минут, чтобы раствор впитался. Затем нужно аккуратно вытереть след при помощи мягкой ткани.

По словам эксперта, вывести такие пятна также помогает смесь лимонного сока с солью. Ее нужно оставить на полчаса после нанесения, а затем постирать вещь с мылом.

Жидкость для снятия лака, в состав которой входит ацетон, заняла третье место в эффективности. Ее нужно использовать в небольшом количестве, после чего аккуратно вытереть пятно с помощью мягкой ткани или ватного диска. Ершова добавила, что данный способ хорошо подойдет для обуви.

Также доцент выделила мыло для стирки. Она посоветовала намочить водой поверхность пятна и только после этого намылить кусочком мыла и тщательно вытереть. Такую процедуру, уточнила она, можно повторять несколько раз.

В вышеперечисленный список специалист также добавила специальные чистящие средства для удаления пятен от смолы. Их использовать лучше по инструкции от производителя. После удаления пятна одежду или обувь требуется выстирать или вычистить. Ершова обратила внимание, что сушить вещь можно только, если пятно полностью сошло.

"Поскольку одежда и обувь изготавливаются из разных материалов и с использованием красок разной стойкости, перед использованием любых очищающих средств не забудьте предварительно протестировать их на малозаметной части изделия, чтобы убедиться, что они его не повредят", – заключила доцент.

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