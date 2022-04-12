Трихолог объяснила, как правильно выбрать расческу

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Трихолог Анабель Кингсли рассказала, что необходимо использовать расческу с закругленными гибкими пластиковыми зубцами, чтобы не наносить вреда волосам, сообщает радио КП.

По ее словам, расческа с щетиной кабана повреждает защитный слой волос, ослабляя пряди и увеличивая пористость. Также Кингсли призвала обращать внимание на вентилируемое мягкое основание, которое позволяет теплу быстро рассеиваться во время укладки.

Для создания локонов, по мнению эксперта, больше подойдет гребень с широкими зубцами. Для проверки безопасности можно провести расческой по тыльной стороне ладони. Если остаются следы и царапины, то гребень не подходит для использования.

Ранее врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.

