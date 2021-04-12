Еще 1 221 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 1 221 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 961 392", – говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 1 833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 810 человек. За это время в Москве скончались 54 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 104 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.