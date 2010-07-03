Монумент "Покорителям космоса" подсветят в честь Дня космонавтики

На ВДНХ состоится торжественное включение подсветки на монументе "Покорителям космоса" по случаю Дня космонавтики, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея космонавтики.
Церемония состоится 12 апреля в 22:30. В ней примут участие Герои Советского Союза, летчики-космонавты и другие почетные гости.
Для создания художественного образа на опоры освещения дополнительно установили четыре светодиодных прожектора мощностью 1500 ватт, 16 прожекторов в 400 ватт и 52 светильника подсветки лестничных маршей.
Монумент "Покорителям космоса" открыли 4 ноября 1964 года в честь запуска первого искусственного спутника Земли.
Высота стальной конструкции, покрытой пластинами из титана, составляет 107 метров, вес – 250 тонн. Монумент представляет собой шлейф от взлетающей ракеты.
Ранее Музей космонавтики совместно с Московским метрополитеном выпустили лимитированную серию транспортных карт "Тройка", посвященных Дню космонавтики.
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