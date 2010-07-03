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14:53

World Press Photo назвала снимок года

общество за рубежом

14:53

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Фото: worldpressphoto/John Moore

Фотограф Джон Мур стал лауреатом международной премии World Press Photo за снимок с плачущей девочкой Янелой Санчес из Гондураса. Кадр был сделан во время обыска ее матери на границе США и Мексики, передает RT.

Член жюри Элис Мартинс отметил, что снимок показывает психологическое насилие. Мур сделал фото летом 2018 года, когда сопровождал американских пограничников при задержании группы нелегальных беженцев. В их числе были Сандра Санчес и ее дочь Янела.

По словам автора снимка, запечатленный момент рассказывает глубокую человеческую историю. Глядя на лицо Янелы, можно представить чувства других людей, оказавшихся в подобной ситуации.

После общественного резонанса, вызванного снимком Мура, принудительное разделение взрослых мигрантов и их детей отменили. В итоге Санчесы не потеряли друг друга.

В ноябре 2018 года к границе Мексики и США подошли более 350 мигрантов. Большинство из них – граждане Гондураса, которых вскоре приютили в домах для беженцев.

общество за рубежом

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