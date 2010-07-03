World Press Photo назвала снимок года

Фотограф Джон Мур стал лауреатом международной премии World Press Photo за снимок с плачущей девочкой Янелой Санчес из Гондураса. Кадр был сделан во время обыска ее матери на границе США и Мексики, передает RT.
Член жюри Элис Мартинс отметил, что снимок показывает психологическое насилие. Мур сделал фото летом 2018 года, когда сопровождал американских пограничников при задержании группы нелегальных беженцев. В их числе были Сандра Санчес и ее дочь Янела.
По словам автора снимка, запечатленный момент рассказывает глубокую человеческую историю. Глядя на лицо Янелы, можно представить чувства других людей, оказавшихся в подобной ситуации.
После общественного резонанса, вызванного снимком Мура, принудительное разделение взрослых мигрантов и их детей отменили. В итоге Санчесы не потеряли друг друга.
В ноябре 2018 года к границе Мексики и США подошли более 350 мигрантов. Большинство из них – граждане Гондураса, которых вскоре приютили в домах для беженцев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.