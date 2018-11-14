Более 350 мигрантов подошли к границе с США

Фото: АР/Rebecca Blackwell

Первая группа каравана мигрантов, которые планируют попасть в США, прибыла в приграничный мексиканский город Тихуана. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Людей привезли девять автобусов, ехавших в сопровождении патрульных машин. В Тихуане их встретили сотрудники Национального института миграции. Они помогли с размещением в одном из местных приютов и предоставили продукты питания.

Представитель программы помощи мигрантам Сезар Паленсия отметил, что в Тихуане есть около десяти приютов, готовых принять переселенцев и оказать им медицинскую помощь.

В настоящее время по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов. В основном они состоят из граждан Гондураса.

5 ноября у берегов Испании в результате крушения двух лодок погибли не менее 17 мигрантов. Одно из плавсредств потерпело крушение у портового автономного города Мелилья, а второе – у провинции Кадис.