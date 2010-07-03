Специалисты аналитического центра НАФИ провели собственное исследование, по результатам которого стало ясно, что россияне стали чаще выбирать активный отдых. В исследовании принимали участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 42 регионов страны. С результатами опроса познакомился RT.
Специалисты отметили, что активный отдых, который включает в себя походы, катание на лыжах или сноуборде, предпочитают 29% человек. Такой вид отдыха особенно популярен у мужчин и молодых людей до 34 лет.
Исследование также показало, что выросло число россиян, которые предпочитают пляжный отдых (с 34% до 43%).
Экскурсии и путешествия по памятным местам выбирают около трети опрошенных, а россияне старше 50 лет предпочитают спокойный отдых в санаториях и пансионатах. При этом россияне старше 55 лет предпочитают выбирать отдых на даче.
Специалисты также отмечают, что 29% россиян самостоятельно выбирают отдых, тогда как 14% людей обращаются за помощью к туроператорам. При этом чаще всего самостоятельные поездки планируют люди в возрасте от 18 до 34 лет.
В целом за последний год выросло число россиян, которые стали путешествовать как внутри страны (38%), так и за границу (20%). При этом чаще остальных путешествуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
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