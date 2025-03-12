Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор организует день открытых дверей для предпринимателей в Москве 13 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Начальники отделов столичного управления Роспотребнадзора, их заместители, главные специалисты-эксперты предоставят участникам бесплатную консультацию по интересующим вопросам. Они будут организованы в очном режиме и по телефонам.

Участники акции смогут узнать о контроле ведомства за детскими образовательными организациями, за реализацией товаров для детей и подростков, за объектами коммунально-бытового обслуживания, пищевыми объектами, за условиями труда и радиационной безопасности, за лечебно-профилактическими организациями и за особо опасными инфекциями.

Кроме того, предпринимателям расскажут о соблюдении законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, получении государственных услуг, о регистрации обращений, об оспаривании действий (бездействий) специалистов Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в прошлом году портал поставщиков посетили 3,3 миллиона уникальных пользователей. По сравнению с 2020-м посещаемость площадки выросла в три раза. Регулярно порталом пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов. Более 365 тысяч поставщиков со всей страны предлагают свои товары, работы и услуги для различных учреждений.

