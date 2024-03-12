Ученые рассказали, как младенцы подвергаются риску удушья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сон в наклонном положении в детской качалке может нести в себе риск удушья для младенца. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ученых из британской благотворительной организации Lullaby Trust.

По их словам, самым безопасным положением для детей является сон на спине. Однако младенцев необходимо класть на твердую поверхность для исключения случайного запрокидывания головы вперед. Такое положение повышает риск сужения дыхательных путей, что приводит к синдрому внезапного детского летального исхода.

Исследователи отметили, что следует удостовериться в отсутствии в кроватке незакрепленных простыней, одеял и подушек. Эксперты уточнили, что некоторые дети, которые активны во сне, могут натянуть ткань себе на голову.

Ранее врач-дерматовенеролог Ольга Орлова рассказала, что сон в обнимку с плюшевым медведем может вызвать у ребенка аллергию, ринит и кишечные расстройства. По ее словам, причиной ухудшения здоровья может стать чрезмерная эксплуатация игрушки и отсутствие за ней должного ухода.

До этого клинический психолог Татьяна Метелева заявила, что одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна. Она подчеркнула, что люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, часто говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна.

"Жизнь в большом городе": игрушки