Россиянам рассказали о вреде алкоголя для печени

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Ученые все еще точно не знают, как именно алкоголь может вредить печени. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Медик рассказал, что начал писать книгу о печени. Он привел некоторые выдержки из нее, отметив, что утилизацией алкоголя в печени занимается в основном фермент алкогольдегидрогеназа (АДГ). Однако, продолжил Мясников, его работа начинается еще в желудке.

Врач добавил, что в 90-х годах было доказано, что уровень АДГ в женском желудке ниже, чем в мужском. В этой связи подобные напитки расщепляются медленнее. Уровень алкоголя в печеночной вене выше, чем у мужчин, подчеркнул Мясников.

"Поэтому при потреблении одной и той же дозы алкоголя мужчиной и женщиной у женщин риск повреждения печени выше", – заявил телеведущий.

С его слов, на уровень АДГ в желудке способны повлиять в том числе гастрит и хеликобактер пилори. Вместе с тем врач указал, что печень может повреждать сам процесс расщепления алкоголя. Из-за злоупотребления она становится "более чувствительна к вирусным гепатитам", уточнил Мясников.

Ранее стало известно, что депутаты внесли в нижнюю палату парламента две инициативы о запрете продавать алкоголь в зоне возле магазинных касс. Как уточнил один из авторов проекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов, изменения предполагают уточнение Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", а также редактирование КоАП РФ.

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