Комитет СФ не поддержал запрет хостелов в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал закон о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов.

"Принято решение рекомендовать палате создать согласительную комиссию для доработки документа", – говорится на сайте Совета Федерации.

6 марта Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Предприниматели могут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников. Перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми.

Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.

Эксперты считают, что бизнес, который пользуется огромным спросом, теперь уйдет в тень.