Названы сферы с избытком кадров

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Сотрудники министерства труда и социальной защиты выяснили, в каких сферах число специалистов с высшим образованием превышает количество вакансий, передает RT.

Оказалось, что больше всего невостребованных профессионалов в сфере бизнеса и администрации.

Трудности с поиском работы есть и у специалистов сфер услуг и офисного хозяйства. По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, эти направления развивались не один год. Это привело к тому, что рынок труда оказался переполнен кадрами.

Несмотря на общие тенденции, абитуриенты все еще охотно идут учится на экономистов и менеджеров. А вот представителей технических профессий по-прежнему не хватает.

"В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно", – отметил Колташов.

Ранее Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. В перечень добавили аккумуляторщиков, выбивальщиков отливок, машинистов насосных установок и операторов связи.