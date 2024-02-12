Москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату ЖКУ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 700 тысяч москвичей, включая пенсионеров, безработных, одиноких матерей, многодетные семьи и студентов, получают субсидии на оплату ЖКУ. Они предоставляются лицам, которые тратят более 10% совокупного дохода на оплату услуг, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По данным столичного департамента ЖКХ, с 1 января 2024 года максимальный доход, дающий право на получение субсидии, вырос с 59 799 до 61 439 тысяч рублей. Субсидия предоставляется на полгода.

При получении помощи учитывается доход семьи или гражданина, проживающего в одиночку, за шесть календарных месяцев. Оформить субсидию можно на портале mos.ru. Заявки от граждан рассматривают не более десяти рабочих дней.

Согласно информации столичного департамента экономической политики и развития Москвы, в бюджете города в 2024 году на такие субсидии заложено 23,8 миллиарда рублей. Всего же льготами и субсидиями по оплате ЖКУ пользуются около 3,5 миллиона москвичей.

Инструкция и подробная информация о том, как оформить выплаты, доступны на сайте.

До этого стало известно, что в прошлом году жители Москвы воспользовались сервисом передачи приборов учета воды на портале mos.ru более 86 миллионов раз. Услуга стала одной из самых популярных на портале. В прошлом году обращений оказалось на 17% больше, чем в 2022-м.



Льготы на оплату ЖКХ увеличатся в Москве с 1 января