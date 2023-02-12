В Москве за сутки зафиксировали 2 658 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 2 658 новых случаев COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

За день зафиксировали 10 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 143 пациентам. Вылечились от коронавируса 1 750 человек.

В общей сложности с начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 378 984 случая COVID-19. Выздоровели за этот период 3 176 386 человек, умерли – 48 024.

Между тем за минувшие 24 часа в РФ зафиксировали 12 347 случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба по борьбе в инфекцией, из-за недуга скончался 31 пациент.

За прошедший день в стране госпитализировали 689 человек. Выздоровели от COVID-19 6 805 пациентов.

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