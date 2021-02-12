Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

11:38

Московские врачи вылечили от коронавируса более 865 тыc человек

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Москве за последние сутки вылечились от коронавируса 3 184 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 865 100 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровели еще 3184 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 865 100", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в столице выявили 2 139 новых случаев COVID-19, при этом 762 человека были госпитализированы.

В Оперштабе уточнили, что за сутки в Москве скончались 63 пациента с пневмонией и положительным результатом COVID-теста.

В России за последние сутки выявили 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 764 случая. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1 134 случая COVID-19, в Московской области – 842, в Нижегородской области – 439.

Всего в РФ зарегистрировано 4 042 837 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 507 пациентов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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