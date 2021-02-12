Общественник предложил запретить быстрые свидания в России

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить в России быстрые свидания, передает News.ru.

С соответствующей инициативой общественник обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он пояснил, что такие свидания могут только спровоцировать всплеск заболеваний коронавирусом. По его словам, ограничения на них необходимо ввести до конца пандемии. Политик добавил, что сделать это нужно как можно скорее из-за приближающегося Дня святого Валентина.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на проведение публичных массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Валентина. Ведь именно этот день, как правило, связан с объятиями, поцелуями, проведением "быстрых свиданий" и иных действий, предусматривающих тесный контакт людей", – заявил Петров.

Инфекционист Евгений Тимаков, комментируя предложение депутата, подчеркнул, что на быстрых свиданиях действительно повышен риск заражения коронавирусом. Он также призвал запретить подобные мероприятия, отметив, что на них не соблюдаются меры профилактики.

Однако организатор быстрых свиданий Алена Шустер заявила, что сейчас такие мероприятия проводятся в среднем с 20 участниками, тогда как до пандемии на встречи приходили около 50–100 человек. По ее мнению, таких мер вполне хватает, чтобы минимизировать риск заражения.

"Мы пробовали переходить на онлайн-формат. Люди общались как посредством переписки, так и по видеосвязи. В первом случае проблема заключается в том, что человек видит только фото собеседника. Если же говорить о быстрых свиданиях по видеосвязи, то невозможно считать то количество невербальной информации, которая доступна при личной встрече", – подчеркнула Шустер.

В свою очередь, психолог Елена Данилова также выразила мнение, что быстрые свидания действительно не могут заменить общение вживую. Она отметила, что в период пандемии для людей крайне важно встретиться с человеком вживую. Специалист добавила, что пятиминутные свидания могут вполне заменить месяцы переписки и общения по видеосвязи.

В прошлом году член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Ольга Шарапова допустила необходимость разработать санитарные нормы помещений для быстрых свиданий.

Депутат также отметила, что не считает такой формат противозаконным, однако сама выступает за стандартные методы знакомства. Она пояснила, что под стандартными методами понимает встречи на работе, учебе или других культурных мероприятиях.

