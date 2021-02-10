Пассажиры метро смогут отправить валентинки на стойках "Живое общение"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

До 14 февраля бесплатные валентинки смогут отправить пассажиры московского метро. Сделать это можно на стойках "Живое общение", сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Вместе с Почтой России в День всех влюбленных мы запускаем доставку валентинок. Открытки можно будет отправить бесплатно на стойках "Живое общение". Сделать это можно с 10 до 14 февраля", – говорится в сообщении.

Также отправить открытки можно будет в павильоне Московских центральных диаметров и на станции МЦД-1 "Славянский бульвар" 11 и 12 февраля.

Ранее сообщалось, что в День святого Валентина самая большая в столице валентинка появится на внешнем 26-метровом экране павильона Московских центральных диаметров.