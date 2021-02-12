Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:33

Россия откажется от восьмерки при междугородних звонках

общество

Фото: depositphotos/BrianAJackson

В России с 2025 года при звонках внутри региона и по межгороду изменится телефонный код, следует из проекта приказа Минцифры.

В документе, который опубликован на портале проектов нормативных актов, говорится, что нужно вместо цифры "8" нужно будет набирать "0". При этом для международных вызовов потребуется набирать "00".

Проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи".

На втором этапе изменений, рассчитанном на период с 2025 по 2028 год, планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках.

Сейчас в России используется открытый план: он позволяет набирать номера телефонов при внутригородских соединениях без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Ранее Минцифры разработало законопроект, согласно которому данные о местоположении мобильного телефона перестанут быть тайной.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать