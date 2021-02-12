Россия откажется от восьмерки при междугородних звонках

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В России с 2025 года при звонках внутри региона и по межгороду изменится телефонный код, следует из проекта приказа Минцифры.

В документе, который опубликован на портале проектов нормативных актов, говорится, что нужно вместо цифры "8" нужно будет набирать "0". При этом для международных вызовов потребуется набирать "00".

Проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи".

На втором этапе изменений, рассчитанном на период с 2025 по 2028 год, планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках.

Сейчас в России используется открытый план: он позволяет набирать номера телефонов при внутригородских соединениях без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Ранее Минцифры разработало законопроект, согласно которому данные о местоположении мобильного телефона перестанут быть тайной.