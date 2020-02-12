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Общество

16:33

Квартиру Елизаветы II в Москве оценили в 250 млн рублей

общество недвижимость за рубежом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Квартиру Елизаветы II в Москве перед продажей оценили в 250 миллионов рублей, передают "Дни.ру".

Недвижимость британской королевы находится в 1-м Обыденском переулке, рядом с храмом Христа Спасителя. По данным экспертов, один квадратный метр в квартире может оцениваться почти в миллион рублей.

Всего в собственности Елизаветы II находятся четыре квартиры, площадь одной из которых составляет 320 метров. Квартиры находятся на первом, втором и четвертом этажах.

В документах Росреестра Елизавета II записана как "Ее Величество королева, правящая в Канаде", где она также возведена на престол. Отмечается, что в квартирах проживают сотрудники канадского посольства.

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. На сегодняшний день Елизавета является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

Одну из московских квартир Елизаветы II выставили на продажу

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