Квартиру Елизаветы II в Москве оценили в 250 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Квартиру Елизаветы II в Москве перед продажей оценили в 250 миллионов рублей, передают "Дни.ру".

Недвижимость британской королевы находится в 1-м Обыденском переулке, рядом с храмом Христа Спасителя. По данным экспертов, один квадратный метр в квартире может оцениваться почти в миллион рублей.

Всего в собственности Елизаветы II находятся четыре квартиры, площадь одной из которых составляет 320 метров. Квартиры находятся на первом, втором и четвертом этажах.

В документах Росреестра Елизавета II записана как "Ее Величество королева, правящая в Канаде", где она также возведена на престол. Отмечается, что в квартирах проживают сотрудники канадского посольства.

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. На сегодняшний день Елизавета является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

