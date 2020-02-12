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Общество

11:13

Эксперт рассказал, зачем ФСБ доступ к переписке россиян

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров объяснил, зачем службе безопасности доступ к переписке граждан России, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что в настоящий момент остро стоит вопрос безопасности. Службу безопасности не интересует личная жизнь россиян, в настоящий момент ФСБ стремится активно противодействовать терроризму, отметил Гончаров.

"Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами", – пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что центр оперативно-технических мероприятий ФСБ направил нескольким российским интернет-компаниям, входящим в реестр организаторов распространения информации, письма с требованием предоставить ключи для дешифровки переписки, а также организовать "круглосуточный удаленный доступ" к системам.

Звонки о ложных минированиях возникли в массовом порядке в ноябре 2019 года. С анонимных адресов и телефонов поступала информация об угрозе теракта в общественных зданиях, однако ни одно сообщение не подтвердилось.

Ранее Владимир Путин рассказал о главных угрозах мировой безопасности, среди которых отметил и терроризм.

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