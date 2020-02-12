Российский подход к борьбе с гололедом признали уникальным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог отметили методы противостояния гололеду, которые используют в России, сообщает RT.

В каждом городе используется индивидуальный подход в подборе гололедного материала. Для этого специалисты анализируют климатические и инфраструктурные условия населенного пункта. На основе результатов подбирают пригодные для местного использования антигололедные материалы.

Также при анализе создается экономическая модель, на основе которой рассчитывают затраты на борьбу с гололедицей. Специалисты подбирают технологию зимней уборки и материалы, при использовании которых городские расходы не возрастают.

Использующиеся методы эксперты назвали уникальными и отметили, что подобный индивидуальный подход не применяется нигде в мире.

Ранее синоптики сообщили, что в столице неблагоприятные погодные условия сохранятся до среды. В Москве объявили о высокой вероятности возникновения сильного ветра, гололеда и метели.

Также заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков проинформировал о подготовке города к февральскому похолоданию. Специалисты осуществят противогололедную обработку дорог и тротуаров.