Около нуля градусов ожидается в Москве в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой снег и 0 до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 12 февраля.

Столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, передает портал "Метеоновости".

Максимальная температура – от 0 до 2 градусов тепла. Местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Синоптики предупредили, что очередная смена температуры способна вызвать недомогания и привести к осложнениям.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 22:00 среды из-за гололедицы.