Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе 12 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 12 января. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Сохраняя достаточно высокие температурные значения, весна в Москве может наступить раньше срока. При этом снежный покров может полностью сойти уже к началу апреля.

По прогнозам, среднемесячная температура воздуха в марте будет на 4 градуса превышать норму. На 3 градуса теплее многолетних значений окажется и апрель.