Психолог рекомендовала отметить старый Новый год для снижения стресса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Празднование старого Нового года поможет снизить уровень стресса от выхода на работу после январских праздничных дней. Об этом заявила профессор, руководитель программы магистратуры "Социальная психология в реальном и виртуальном пространстве" МГППУ Ольга Крушельницкая, сообщает Агентство "Москва".



По словам профессора, старый Новый год отличается от основного праздника тем, что он неофициальный. Поэтому люди могут не готовить угощение, не принимать гостей и не покупать подарки, объяснила она.

По мнению Крушельницкой, когда начавшиеся рабочие дни "окрашиваются праздничным светом старого Нового года", то у человека снижается уровень стресса. Она считает, что эмоции от праздника могут придать сил и созидательной энергии. Психолог также отметила, что положительные эмоции – важный психологический ресурс личности, способствующий ее здоровью, развитию, успешности в работе и в личной жизни.

Ранее депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья предложил сделать старый Новый год выходным днем. Он объяснил, что после долгих новогодних праздников гражданам сложно войти в рабочий ритм, поэтому правильным было бы перенести один день на старый Новый год. По его словам, для россиян появится небольшой перерыв во время первых рабочих дней после праздников.

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