В Москве выявлено 4 008 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве выявили 4 008 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В столице за сутки госпитализировали 777 человек. На ИВЛ находятся 500 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 2 826 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 896 693.

Умерли за минувшие 24 часа 66 человек с COVID-19.

Ранее директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные.

Он предположил, что это может произойти в течение года. По мнению специалиста, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок.