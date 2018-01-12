В МГУ создадут совет по гуманитарным наукам

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В Московском государственном университете планируют создать совет по гуманитарным наукам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

Он рассказал, что уже обсудил эту идею с деканами философского и исторического факультетов. "Такой совет был в свое время, он активно работал, мне хотелось бы, чтобы такой совет был", – сказал Садовничий.

Ректор добавил, что совет создается для популяризации науки, поиска новых направлений и привлечения молодых ученых.

Ранее стало известно, что в Технологической долине Московского государственного университета имени Ломоносова появится кластер спортивной медицины. Такое поручение руководству МГУ дал Владимир Путин.