Кластер спортивной медицины создадут в технологической долине МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кластер спортивной медицины появится в Технологической долине Московского государственного университета имени Ломоносова. Такое поручение руководству МГУ дал Владимир Путин, сообщил ректор вуза академик Виктор Садовничий.
"Будущие победы будут сделаны теми спортсменами, которые будут совершать научно предсказуемые движения", – цитирует Садовничего "Газета.ру". По словам ректора МГУ, исследователи, в частности, выяснили, что бег африканского спортсмена на пределе возможностей "почти идеален".
Как отметил Садовничий, в современном спорте активно применяют наработки в области нейронаук, генетики, психологии. "Поэтому такое поручение дано – продумывать такой кластер в Долине. Мы ведем консультации с чиновниками от спорта, и он будет добавлен к уже существующим кластерам", – добавил ректор вуза.
Уточняется, что закон о долине уже принят, а межевание земли – проведено, так что в настоящее время приступили к созданию фонда будущего кластера и к работам по освоению земли.
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