Сколько россияне потратили на новогодние праздники

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Социологи подсчитали, что на новогодние праздники жители России потратили в среднем 14 тысяч рублей, как и планировали. В этот раз средняя сумма расходов была всего на три рубля больше, чем годом ранее. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, сообщается на сайте ВЦИОМ.

"Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14195 рублей – почти столько же было в 2017-м (14192 рубля)", – сказано в тексте сообщения. При этом абсолютное большинство участников опроса (98 процентов) ответили, что потратили то или иное количество денег на Новый год и каникулы, и лишь два процента заявили, что не совершали никаких трат.

По данным ВЦИОМ, в этом году россияне потратили на подарки родным и друзьям россияне в среднем около 5459 рублей, то есть больше, чем на праздничное застолье (4764 рубля). Турпоездки, посещение елок и ресторанов обошлись примерно в четыре тысячи рублей.

На вопрос о подарках, 27 процентов респондентов ответили, что получили на Новый год парфюмерию, косметику и бижутерию, 25 процентов – конфеты и алкоголь, 24 процента – сувениры (24 процента). Как отметили социологи, в целом ожидания по подаркам оправдались, хотя были и разочарования. Так, лишь немногие нашли "под елкой" турпутевки (1 процент опрошенных), билеты в театр или на концерт (2 процента). При этом мечтал о таких подарках на Новый год каждый десятый респондент.

По мнению аналитика ВЦИОМ Ивана Леконцева, "практически полное совпадение планируемых и фактических затрат на Новый год может свидетельствовать о росте у россиян навыков финансового планирования". Социологи подчеркнул, что, по всей видимости, наши соотечественники постепенно учатся накапливать деньги на праздник и не тратить сверх запланированного.