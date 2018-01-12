Ближайшие выходные в Москве будут морозными и без осадков

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Погода в столице на ближайших выходных будет морозной, но без осадков. Скандинавский антициклон усиливает свои позиции.
Как рассказали в центре погоды "Фобос", в субботу, 13 января, ожидается до минус шести градусов днем. Ночью температура понизится до отметки минус 8–10 градусов. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью до шести метров в секунду.
Примерно такая же температура ожидается и в воскресенье. Кроме того, в столице может пройти небольшой снег, передает Агентство "Москва".
Атмосферное давление на выходных будет высоким и составит 766 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает норму на 21 единицу, пояснили синоптики. По их словам, такое давление сравнимо со спуском в шахту на глубину 220 метров. У метеозависимых людей может заболеть голова, появиться рассеянность.
К середине следующей недели, 17 января, атмосферное давление должно прийти в норму, добавили метеорологи.
Ночь на 12 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометра в городе показали до восьми градусов мороза, а в области было еще холоднее. Ранее синоптики рассказали о погоде на Крещение.
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