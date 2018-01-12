Синоптики рассказали о погоде в Москве на Крещение

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Крещенские купания в этом году станут одними из самых комфортных для привыкших к ритуалу москвичей, сообщил заместитель главы Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

По его словам, в столичном регионе в ночь на Крещение серьезные морозы в 20 градусов не ожидаются, похолодает максимум до минус 5–10 градусов, передает РИА Новости.

Синоптик также рассказал, что в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются умеренные морозы, температура воздуха будет в норме или немного выше: днем ожидается минус 5–10 градусов, ночью – минус 7–12 градусов. А в последующие дни недели с запада приблизится мощный циклон, который будет несколько отеплять.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Это один из самых древних христианских праздников. В России в ночь на Крещение принято купаться в ледяной воде в освящаемых прорубях.