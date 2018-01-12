Москвичей предупредили о высоком давлении 12 января

Фото: портал Москва 24/Вячеслав Канаев

Метеорологи предупредили жителей столицы о высоком давлении в пятницу, 12 января. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

В этот день барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, давление окажется выше нормы на 20 единиц. В течение дня оно будет расти. Температура воздуха опустится до восьми градусов, будет облачно без осадков.

В предстоящие выходные и в начале следующей недели в столицу придут умеренные морозы. Столбики термометров будут держаться на отметке 5–10 градусов мороза, а ночью – минус 7–12 градусов.

В начале следующей недели с запада придет мощный циклон, который принесет потепление.