Маргарита Грачева заявила, что не вспоминает подробности трагедии с отрубленными кистями

Фото: ТАСС/ Александр Щербак
Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, рассказала о своих эмоциях спустя ровно два года после трагедии. Девушка заявила, что не страдает и не думает о происшествии.
"Тот день я вообще не вспоминаю. Да, я помню, что это произошло, но не плачу, не переживаю и не вспоминаю все в трагических деталях. Для меня сейчас в жизни настолько все насыщенно – перемещения, дети, медицинские и судебные дела. Это все стоит на первом плане, и я даже не успеваю отслеживать, когда заканчивается год и начинается следующий. От декабря к декабрю, я имею в виду", – рассказала Грачева Москве 24.
Девушка до сих пор занимается судебными делами. "Сейчас у нас Европейский суд по участковому – из-за его халатности он вовремя меня не защитил. Но там пока все стоит, никуда не движется. И еще один Европейский суд, там уже речь о том, что наше государство меня никак не защитило", – пояснила Грачева.
Напомним, 11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам доставил в больницу. Как объяснил свой жестокий поступок сам мужчина, сначала он подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить ей за то, что она подала на развод.
Ранее стало известно, что Грачева выпустила книгу под названием "Счастлива без рук". "Для меня это способ рассказать про инвалидность, про домашнее насилие, способ поблагодарить всех, кто мне помогал", – объяснила Грачева.
Маргарита Грачева рассказала об откровенной фотосессии
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