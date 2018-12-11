Жириновский хочет оставить врачей и учителей вообще без подарков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением запретить дарить подарки учителям и врачам.
"Минтруд РФ внес в Госдуму проект закона, чтобы врачи и учителя не могли получать взятки, ибо любые подарки могут быть приравнены к взятке, можно только цветы и, почему-то, какие-то блокноты и ручки. Надо все запретить! Потому что начинается с цветочка, шоколадки, блокнотика", – заявил политик, отметив, что даже ручки могут стоить до 100 тысяч рублей и выше, передает Агентство "Москва".
По словам Жириновского, коррупция может начинаться с обычных конфет. Лидер ЛДПР привел в пример историю из своего детства, когда его однокласснику поставили хорошую оценку, потому что его мама дарила учительнице конфеты. Такой подход, уверен политик, с детства приучает к тому, чтобы давать и принимать взятки.
Накануне стало известно, что антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Таким работникам могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.
По словам директора департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрия Баснака, сотрудники должны будут сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.
Согласно последним данным, в России в текущем году число граждан, которые берут взятки, увеличилось на 10 процентов. В первую очередь это жители Москвы, Московской области и Кубани. С января по октябрь зафиксировали 3171 случай получения взятки. За аналогичный период прошлого года цифра составила 2899 случаев. Таким образом, рост составил 9,4 процента.
Ранее специалисты Генпрокуратуры составили психологический портрет среднестатистического коррупционера. Оказалось, в реальности личность коррупционера сильно отличается от того, каким его видит большинство россиян.
Как показали результаты исследования, настоящие коррупционеры являются очень активными и инициативными людьми. При этом они открыты и коммуникабельны. Кроме того, они умеют много работать, обладают высокой степенью самоконтроля и стрессоустойчивостью. Как правило, коррупционер в России – это мужчина, средний возраст которого составляет 40 лет.
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