Получить услуги военкомата теперь можно во всех центрах "Мои документы"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
С 11 декабря во всех московских центрах госуслуг можно получить услуги Федеральной налоговой службы и военкомата, сообщает пресс-служба центров "Мои документы".
Речь идет о подаче налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН), а также о постановке на воинский учет либо снятии с него при переезде на новое место жительства, о переоформлении военного билета и внесении изменений в документы воинского учета.
Эти услуги впервые начали предоставлять в центрах госуслуг в феврале и июле 2017 года, а теперь они распространены на всю сеть московских центров "Мои документы".
Получить все вышеперечисленные услуги можно без привязки к месту жительства в Москве. За оформлением ИНН в любой московский центр госуслуг может обратиться каждый гражданин России.
"Мои документы" принимают посетителей ежедневно с 8:00 до 20:00 часов и предоставляют свыше 170 услуг. В большинстве случаев услуги предоставляют жителям столицы независимо от места регистрации.
Кроме того, МФЦ оборудованы бесплатным Wi-Fi, автоматами с едой и напитками и фотокабинами. Там также предусмотрены полки с книгами, детские уголки и услуги ксерокопирования.
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