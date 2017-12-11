Получить услуги военкомата теперь можно во всех центрах "Мои документы"

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С 11 декабря во всех московских центрах госуслуг можно получить услуги Федеральной налоговой службы и военкомата, сообщает пресс-служба центров "Мои документы".

Речь идет о подаче налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН), а также о постановке на воинский учет либо снятии с него при переезде на новое место жительства, о переоформлении военного билета и внесении изменений в документы воинского учета.

Эти услуги впервые начали предоставлять в центрах госуслуг в феврале и июле 2017 года, а теперь они распространены на всю сеть московских центров "Мои документы".

Получить все вышеперечисленные услуги можно без привязки к месту жительства в Москве. За оформлением ИНН в любой московский центр госуслуг может обратиться каждый гражданин России.

"Мои документы" принимают посетителей ежедневно с 8:00 до 20:00 часов и предоставляют свыше 170 услуг. В большинстве случаев услуги предоставляют жителям столицы независимо от места регистрации.

Кроме того, МФЦ оборудованы бесплатным Wi-Fi, автоматами с едой и напитками и фотокабинами. Там также предусмотрены полки с книгами, детские уголки и услуги ксерокопирования.