В Госдуме поддержали демографические законопроекты президента

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил президентский законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
В пояснительной записке говорится, что закон касается детей, родившихся с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года. Согласно законопроекту, родители смогут тратить маткапитал на оплату дошкольных образовательных услуг. Воспользоваться этим условием можно будет до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Сейчас маткапитал можно использовать только на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал проиндексируют на 4 процента в 2020 году и далее продолжат повышать. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году составит 471 тысячу.
Профильный думский комитет также поддержал президентский законопроект о выплатах на первенцев. Право на получение ежемесячной выплаты получат постоянно проживающие на территории страны россияне, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года. Пособия будут платить до достижения ребенком полутора лет. В первый год действия новой демографической инициативы пособие будет составлять примерно 10,5 тысячи рублей – сумма будет меняться в зависимости от региона.
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