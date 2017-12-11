Следующая индексация материнского капитала ожидается в 2020 году

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Материнский капитал проиндексируют на 4 процента в 2020 году и далее продолжат повышать. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года", – сказал он. Топилин добавил, что сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году составит 471 тысячу.

В декабре президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям c детьми. Речь идет о пособиях малоимущим семьям при рождении первенца. Выплаты предлагается ввести с 2018 года. Пособия будут платить до достижения ребенком полутора лет. В первый год действия новой демографической инициативы пособие будет составлять примерно 10,5 тысячи рублей – сумма будет меняться в зависимости от региона.

Кроме того, планируется продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Также президент предлагал запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.