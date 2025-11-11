Какие заставки в компьютере и телефоне помогут добиться успеха в карьере

Фото: depositphotos/baranq

Изображения дракона, феникса, морской черепахи Ао, обезьяны, журавля, лошади или бамбука на дисплеях компьютера или смартфона помогут достичь успехов в работе. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.

Она напомнила, что изображение дракона в Китае встречается повсеместно, а подарить картину с его изображением – значит пожелать процветания, могущества, счастья, удачи в деловом предприятии, творческих успехов, славы и выдающихся достижений.

"Помимо этого, очень популярно изображение феникса как пожелания благоприятной карьеры. Ведь согласно преданию, феникс появлялся только тогда, когда Поднебесной управлял достойный, мудрый государь", – отметила она.



Елена Скуратова эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог В свою очередь, главные свойства черепахи – долголетие и крепость природного доспеха – сделали ее олицетворением вечности и незыблемости. А фраза "стоять на голове черепахи Ао (морской черепахи)" означала показать блестящие результаты на государственных экзаменах, которые сдавали чиновники, чтобы получить повышение.

"На китайском слово "обезьяна" (хоу) созвучна с наследственным титулом знати "хоу", а потому ее часто изображали на картинках "с подтекстом": например, обезьяна верхом на лошади означала быстрое продвижение по службе. Кроме того, свою роль сыграло и созвучие со словом "обильный, щедрый", – рассказала эксперт.

Журавль в китайской культуре, как и у многих народов мира, ассоциируется с удачей, счастьем, верностью, свободолюбием.

"Также в Китае журавль – это символ долгожительства, бессмертия, бдительности, преуспевания и высокого положения в обществе", – добавила Скуратова.

Лошадь в древнем Китае была особо почитаема – она символизировала скорость, силу, напор, стремительность, уверенность. Поэтому ее изображения считаются знаком процветания, достижение задуманного, пояснила эксперт.

"Бамбук, известный не только благодаря скорости роста, но и коленчатой структуре ствола, олицетворял преемственность поколений и подаренный в виде картины выражал формулу – "из поколения в поколение подниматься все выше", – отметила Скуратова.

Для тех, кто хочет поднять уровень энергии и уверенность в себе, рекомендуется также выбирать картины и изображения красного цвета – оттенков стихии Огня. Однако эксперт посоветовала не размещать картины с видами пожаров и других природных катаклизмов, которые привлекут негативную энергию Ша Ци.

"Изображение должно быть позитивным, например, цветущий сад с красными плодами, изображение красивых зданий с красными элементами и так далее", – подчеркнула она.

Для привлечения новых возможностей и усиления финансового потока можно выбрать картины и изображения в оттенках стихии Металла, то есть белого, серебристого или золотого цветов. Натюрморты или пейзажи, изображающие металлические объекты, а также футуристические, индустриальные пейзажи могут передавать дух этой стихии, отметила эксперт.

"В целом же стоит избегать изображений с разрушениями, увяданием, стихийными бедствиями, сломанными предметами, остроконечными крышами, заброшенными зданиями, городами, разбитыми дорогами и тупиками. Избегать стоит и тех картин, что оставляют ощущение одиночества, покинутости – так бывает, когда там изображены люди со спины, словно уходящие вдаль от зрителя", – заключила Скуратова.

Ранее россиянам назвали главные источники визуального шума в квартире. Среди основных в списке – сувениры из путешествий, например десятки магнитов на холодильнике.