Что нужно сделать при переезде в новую квартиру с точки зрения фэншуй

Закатить через порог ананас и открыть краны на несколько минут нужно при переезде в новую квартиру. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.

По ее словам, переезд в новый дом с точки зрения фэншуй – это событие, когда благоприятная энергия ци дома и ци человека соединяются. Поэтому важно подготовить себя и пространство к этой встрече.

"Например, нельзя первыми вносить в дом острые предметы (ножи, ножницы), громоздкие коробки и колючие растения, так как они связаны с негативной энергией ша. Лучше начать с растения, которое является сильным источником благоприятной энергии ци и будет символизировать жизнь и богатство. Например, герань, денежное, мандариновое дерево или бамбук", – отметила Скуратова.



Елена Скуратова эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог В Китае и Сингапуре есть традиция закатывать через порог при новоселье ананас, так как его название на диалекте хоккиен () созвучно фразе "приходящая удача".

Кроме того, для усиления энергии ци дома его стоит сразу проветрить. Затем необходимо открыть краны буквально на несколько минут и наполнить и вскипятить чайник.

"Вода – мощный символ богатства и финансового благополучия в фэншуй, символизирующий поток денег и процветание", – объяснила Скуратова.

Кроме того, нужно включить вентиляторы, кондиционер и яркие лампы, чтобы усилить активную энергию ян и впустить в дом жизнь. Ведь в пустой квартире баланс энергий был сдвинут в сторону спокойной и размеренной инь.

"Также при переезде важно настроиться на позитив, чтобы переходить порог новой квартиры в хорошем настроении. Чтобы усилить позитивную человеческую энергию ци, на новоселье стоит пригласить родных и друзей и хорошо отметить", – добавила специалист.

Ранее Елена Скуратова рассказала, как сделать хозяина дома сильнее с помощью фэншуй. В частности, она порекомендовала расставить яркие лампы, а также развесить фотографии и дипломы. В целом, для этого нужны любые предметы, связанные с интересами и гордостью хозяина дома, добавила эксперт.

