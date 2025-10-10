Что нужно сделать при переезде в новую квартиру с точки зрения фэншуй

10 октября, 09:00Общество
Фото: 123RF/alfazetchronicles
Закатить через порог ананас и открыть краны на несколько минут нужно при переезде в новую квартиру. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
По ее словам, переезд в новый дом с точки зрения фэншуй – это событие, когда благоприятная энергия ци дома и ци человека соединяются. Поэтому важно подготовить себя и пространство к этой встрече.
"Например, нельзя первыми вносить в дом острые предметы (ножи, ножницы), громоздкие коробки и колючие растения, так как они связаны с негативной энергией ша. Лучше начать с растения, которое является сильным источником благоприятной энергии ци и будет символизировать жизнь и богатство. Например, герань, денежное, мандариновое дерево или бамбук", – отметила Скуратова.
Кроме того, для усиления энергии ци дома его стоит сразу проветрить. Затем необходимо открыть краны буквально на несколько минут и наполнить и вскипятить чайник.
"Вода – мощный символ богатства и финансового благополучия в фэншуй, символизирующий поток денег и процветание", – объяснила Скуратова.
Кроме того, нужно включить вентиляторы, кондиционер и яркие лампы, чтобы усилить активную энергию ян и впустить в дом жизнь. Ведь в пустой квартире баланс энергий был сдвинут в сторону спокойной и размеренной инь.
"Также при переезде важно настроиться на позитив, чтобы переходить порог новой квартиры в хорошем настроении. Чтобы усилить позитивную человеческую энергию ци, на новоселье стоит пригласить родных и друзей и хорошо отметить", – добавила специалист.
Ранее Елена Скуратова рассказала, как сделать хозяина дома сильнее с помощью фэншуй. В частности, она порекомендовала расставить яркие лампы, а также развесить фотографии и дипломы. В целом, для этого нужны любые предметы, связанные с интересами и гордостью хозяина дома, добавила эксперт.