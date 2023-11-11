Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

По прогнозу, в субботу днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до плюс 2 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 749 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2 - плюс 7 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается снег с отрицательной среднесуточной температурой воздуха. Синоптик предположил, что к выходным может произойти установление временного снежного покрова.