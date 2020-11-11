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Общество

16:18

Сергунина пожелала удачи российским спортсменам на Cybathlon 2020

общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заммэра Москвы Наталья Сергунина пожелала удачи российским спортсменам на мировом чемпионате Cybathlon, который пройдет с 13 по 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Пять команд будут представлять Россию в различных дисциплинах на мировом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства – бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи", – заявила Сергунина.

Свои разработки в текущем году представят участники Московского инновационного кластера (МИК). Речь идет о компаниях "Нейроботикс", "Моторика", "ЭкзоАтлет", "Катэрвил" и партнере МИК "Орто-Космос". Всего на чемпионате выступят 60 команд из 21 страны.

В чемпионате оцениваются как сами выступления участников, так и их современные средства реабилитации. В Москве такие средства реабилитации разрабатывают больше 50 компаний, уточнили в пресс-службе.

В этом году спортсмены выступят на домашних площадках, которые оборудованы в соответствии с регламентом соревнований. Участники из России выступят в Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд.

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