Циклон принесет в Москву небольшие дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Атмосферный фронт циклона из Скандинавии дойдет до столицы. Температура воздуха особо не понизится, но без осадков не обойдется, сообщает портал "Метеовести".
Во вторник, 12 октября, при переменной облачности осадков не ожидается. Погода начнет меняться в среду, 13 октября.
Согласно прогнозу синоптиков, облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается 4–6 градусов тепла, в области – до +1. При этом днем в столице ожидается 10–12 градусов, по области – до +7.
В четверг и в пятницу также местами ожидаются осадки.
Ранее жителей ряда регионов РФ предупредили о приходе похолодания и дождей. По словам синоптика, условий для сильных осадков нет, но погода будет мрачноватой.
Москвичам рассказали, как долго в городе продержится солнечная погода
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