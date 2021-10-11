Инфекционист заявил о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве заболеваемость коронавирусом находится на пике, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, рост числа заболевших вызван увеличением тестирования.
"Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться (новых случаев) больше стало", – отметил врач, отвечая на вопрос, будет ли и дальше наблюдаться рост заболеваемости COVID-19.
Также увеличение числа новых случаев коронавируса связано с тем, что граждане пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах, выразил мнение Малышев.
В России за последние сутки подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса. В Москве выявили 5 002 случая, в Санкт-Петербурге – 2 931, в Московской области – 2 184. Всего в стране зарегистрировано 7 804 774 случая коронавирусной инфекции.
Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такой тест могут сделать бесплатно все желающие.
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