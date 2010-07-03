Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции 13 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что в соцсетях распространяются призывы принять участие в шествии по Красной площади 13 октября. Указанное мероприятие со столичными властями не согласовано.

Организатору публичного мероприятия Эльвире Вихаревой вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. В ведомстве напомнили, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность.