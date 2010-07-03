Психологи рассказали, как избежать "невроза выходного дня"

Психологи рассказали, как не превратить выходные в страдания

В выходные дни многие люди страдают от эффекта упущенного времени. Психологи назвали такой феномен "неврозом выходного дня". На него обратили внимание в 30-х годах в Венгрии, на пике популярности песни "Мрачное воскресенье", герой которой в свои выходные остался наедине сам с собой и осознал бессмысленность бытия.

Среди причин, которые омрачают выходные, психологи называют невыполнимое количество дел и отсутствие расписания.

Клинический психолог Игорь Мартынов рассказал телеканалу Москва 24, что может стать причиной снижения настроения.

"Человек, прекратив свою трудовую деятельность, испытывает серьезные тревожные состояния, сопровождаемые паническими настроениями, депрессивными мыслями, фрустрацией, то есть снижением настроения на фоне нереализованных ожиданий, на фоне предстоящих планов на будущую неделю или же по поводу проведенных выходных", – сказал он.

Как уточняют психиатры, с депрессией это не связано. Главным правилом для избежания "мрачных выходных" является планирование дел заранее.

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников ранее рассказал, что бороться с осенней хандрой и сонливостью можно с помощью утренних упражнений, зеленого чая и ароматических масел.

Специалист отметил, что до утреннего кофе полезно выпить стакан чистой воды, а на завтрак – стакан свежевыжатого апельсинового сока. В течение рабочего дня для поднятия бодрости нужно заменить кофе зеленым чаем, чаще открывать окна и по возможности выходить на улицу.

