Диетолог Павлюк: людям с проблемами с ЖКТ следует осторожно употреблять инжир

Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, лучше употреблять инжир с осторожностью, поскольку его косточки могут раздражать желудок. Об этом "Радио 1" рассказала диетолог Наталья Павлюк.

Как отметила эксперт, свежий инжир полезнее сушеного. Употребление последнего лучше ограничить из-за высокой калорийности. Павлюк уточнила, что при средней физической нагрузке можно употреблять сушеный инжир несколько раз в неделю по 20–30 граммов.

"При снижении веса рекомендуется есть инжир только два раза в неделю и не более 20 граммов", – добавила специалист.

Кроме того, по ее словам, инжир может быть опасен для людей с сахарным диабетом, поскольку в этом продукте много сахаров. Повысить риск развития данного заболевания могут и частые перекусы, рассказала News.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

"Это может постепенно привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что ведет к метаболическому синдрому и сахарному диабету второго типа", – уточнила она.

Специалист рекомендовала придерживаться сбалансированного питания. То есть пища должна содержать белки, жиры и углеводы, а также витамины и микроэлементы. Кроме того, важно, чтобы калорийность употребляемой еды совпадала с затрачиваемой энергией.

Чиркова призвала не пропускать завтрак, питаться в одно и то же время, а также употреблять достаточное количество воды.

"Завтрак должен содержать белки и жиры, чтобы давать энергию надолго и сглаживать резкие подъемы глюкозы. Нужно включать в рацион животные и растительные белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку. Ориентировочное соотношение БЖУ – 10–15, 15–30, 55–75%", – пояснила эксперт.

По ее словам, половину тарелки должны составлять овощи и фрукты с растительным маслом, четверть – сложные углеводы и еще четверть – белок. При этом важно ограничить потребление фастфуда, переработанного мяса, консервов, маринадов, сладких газировок и кондитерских изделий.

